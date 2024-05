Comunali, Piernicola Teodoro presenta la sua candidatura

“La mia candidatura alle elezioni amministrative rappresenta la prosecuzione del mio impegno per la città in cui sono nato. Il bene di Pescara è la linea guida del mio operare quotidiano e continuerà ad esserlo per il futuro. Carlo Costantini, con il suo progetto e la sua visione per Pescara, è l’interprete più adatto a sostenerci in questo percorso, per rilanciare la città. L’impegno che continuerò a mettere in campo è rivolto, principalmente, alle periferie della città, senza tralasciare i bisogni delle aree centrali, guardando soprattutto ai più deboli e ai più bisognevoli di aiuto da parte dell’amministrazione comunale”.

Così Piernicola Teodoro in occasione dell’evento di presentazione della sua candidatura nella lista ‘Carlo Costantini Sindaco di Pescara’. “Tra gli obiettivi della nostra coalizione c’è quello di impedire la realizzazione del palazzo della Regione Abruzzo nell’area di risulta: una volta raggiunto questo obiettivo - ha concluso Teodoro - proporrò di costruirlo dove un tempo sorgeva il Ferro di cavallo, a dimostrazione dell’attenzione che intendiamo rivolgere alle periferie”. L’iniziativa, a cui hanno partecipato centinaia di persone, si è svolta ieri pomeriggio nel centro polivalente ‘Mons. Gustavo Britti’.

Presenti, tra gli altri, il consigliere regionale Luciano D’Amico, l’ex sindaco Marco Alessandrini, Gianni Teodoro, fratello di Piernicola, e tutti coloro che stanno contribuendo al progetto. “La candidatura di Piernicola Teodoro è una risposta importantissima al tema delle periferie, che in questi anni sono state completamente abbandonate dall’attuale amministrazione. Le centinaia di persone presenti qui sono la dimostrazione di come si tratti una scelta giusta: un intero quartiere si è stretto attorno a Piernicola per esprimere sostegno al nostro progetto e voglia di cambiamento”, ha detto il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Carlo Costantini.

“Sono convinto che grazie all’esperienza e alle capacità di Teodoro - ha aggiunto Costantini - potremo portare a compimento il nostro progetto di riqualificazione dei quartieri più difficili, ai quali destineremo la maggior parte delle risorse disponibili, con l’obiettivo di portare al superamento delle disuguaglianze tra le diverse zone della città”.

Il candidato sindaco ha poi ribadito che “abbiamo in mente un’idea di città diffusa e policentrica, con il raccordo infrastrutturale fra centro e periferie. Per farlo realizzeremo una efficiente e diffusa rete dei servizi, con l’implementazione del trasporto pubblico, la presenza di uffici pubblici, scuole, impianti sportivi e presidi socioculturali. Garantiremo in ogni modo la cura e la riqualificazione degli spazi pubblici e del verde urbano, prevedendo la manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e parchi urbani. Valorizzeremo, infine, le migliori esperienze del programma Periferie. Per noi non esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B e ci impegneremo quotidianamente per superare ogni forma di distinzione”.