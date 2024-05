Incontro tra lâ€™assessore Magnacca e le associazioni di categoria del commercio

Prosegue la serie di incontri dell'assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca con le associazioni di categoria. Negli uffici di via Passolanciano a Pescara l'assessore Magnacca ha ricevuto i responsabili regionali dell'Anva Confesercenti e della Fiva Confcommercio. Un primo punto di contatto utile a stabilire buone pratiche tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria dopo la nomina del nuovo componente della Giunta Marsilio.

"E' stato un tavolo di confronto sereno nell'ascolto dei commercianti del settore ambulante che non potrà mancare di creare relazioni utili per un settore di vitale importanza e di antica tradizione commerciale" ha dichiarato l'assessore Magnacca. Erano presenti per l'Anva Confesercenti il presidente Domenico Gualà e il direttore Lido Legnini, mentre per la Fiva Confcommercio il presidente Alberto Capretti.