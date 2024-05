Un francobollo dedicato alla città di Montesilvano

In occasione della cerimonia di presentazione del francobollo dedicato alla Città di Montesilvano, in programma venerdì 31 maggio presso il Pala “Dean Martin”, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con lo speciale annullo “primo giorno di emissione”. Il francobollo ordinario è emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è relativo alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”. Con l’annullo filatelico saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione, aperta al pubblico dalle ore 11 alle ore 13.

Oltre all’annullo filatelico, presso il servizio temporaneo saranno disponibili i prodotti filatelici correlati: folder, cartoline, tessere filateliche e bollettini illustrativi. Inoltre, dalle 8.20 alle 19.05, l’annullo “primo giorno di emissione” sarà disponibile anche presso l’ufficio postale di Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I, 34). All’evento di presentazione, per Poste Italiane, interverrà Marco Di Nicola in rappresentanza della struttura nazionale di Filatelia.