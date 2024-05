L'idea del prof. Antico: "Istituire a Cappelle sul Tavo un premio nazionale sulle arti visive"

"Istituire a Cappelle sul Tavo un premio nazionale sulle arti visive. Un premio gestito dal Comune, con la partecipazione delle Accademie di Belle Arti. E' questo uno dei progetti che intendo realizzare una volta eletto, con la maggioranza del sindaco Lorenzo Ferri. Ci tengo particolarmente, tanto più che Cappelle era il paese del maestro Ettore Spalletti per cui ho sempre pensato che ci sia un filo diretto invisibile con le arti visive da far emergere. E qui a Cappelle vorrei anche promuovere delle giornate di studio con i ragazzi dell'Accademia, dando vita a laboratori artistici. Un terzo punto centrale potrebbe essere il progetto Erasmus, sul quale possiamo puntare".

Sono le proposte di Antonello Antico, candidato al Consiglio comunale, a Cappelle sul Tavo, con la lista "Cappelle nel cuore" (unica lista in campo). Antico, classe 1980, è docente all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila di Plastica Ornamentale e Tecniche classiche contemporanee per il restauro, è anche componente del Consiglio Accademico e ha ricoperto il ruolo di Consigliere nella Fondazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino, oltre ad aver presieduto la Proloco Aprutina e l'Unpli Pescara (Unione nazionale Pro Loco d'Italia).

"Ho maturato molta esperienza nel mondo culturale e didattico con la mia attività in diverse Accademie italiane", dice di sé Antico, "instaurando rapporti di reciproca collaborazione. In questi anni, grazie a convenzioni con l’Accademia dell'Aquila e con una serie di associazioni che operano sul territorio nazionale, abbiamo organizzato tante iniziative didattiche e culturali a Cappelle sul Tavo e nell’area Vestina, come i laboratori didattici sulla Presentosa e sulle colorazioni naturali, con la partecipazione di studenti e giovani alunni, e poi ricordo il progetto sull'ecosostenibilità e sul protocollo di Kyoto realizzato con 5 scuole di Cappelle e Montesilvano, utilizzando delle piante di ulivo, messe a disposizione da una multinazionale. Voglio ricordare anche i restauri, sempre con l'Accademia, di 16 dipinti della chiesa di San Francesco di Loreto, danneggiati dal terremoto del 2009. Ho anche coordinato il progetto "Una fontana per Melbourne", che ha visto protagonisti l'Accademia e il Consiglio regionale, grazie a Roberto Santangelo. Per il futuro di idee ne abbiamo tante, per cui confido nella fiducia degli elettori di Cappelle e metto a disposizione del paese tutte le mie competenze, certo che saranno un valore aggiunto", dice Antico.