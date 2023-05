Accadde oggi: il Pescara batte la Juventus 5-1

Era il 30 maggio del 1993 quando il Pescara del compianto Vincenzo Zucchini vinse allo stadio Adriatico la Juventus neo vincitrice della Coppa Uefa per 5-1. Un risultato rimasto nella storia non solo del club biancazzurro ma anche del calcio italiano.

Il vantaggio dei bianconeri, dopo soli 2 minuti di gioco con Fabrizio Ravanelli, sembra spalancare la porta della vittoria alla squadra allenata dal “Trap” contro un Pescara già retrocesso da tempo in Serie B ma così non fu. Il pareggio degli adriatici arrivò su calcio di rigore trasformato da Massimiliano Allegri (attuale allenatore della “Vecchia Signora”).

Nella ripresa la squadra di Zucchini si scatena: al 50', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante Borgonovo segna in rovesciata battendo Peruzzi. Passano 9 minuti ed il Pescara trova anche la terza rete: tiro dalla distanza di Allegri deviato da Carrera in porta bucando la rete, con l'arbitro Quartuccio di Torre Annunziata che convalida il gol agli abruzzesi. Al 73' la Juventus resta in 10 uomini per un fallo di reazione di Moller. Il quarto gol viene siglato da Martorella, subentrato a Compagno mentre la rete del 5-1 finale lo sigla Ottavio Palladini saltando Peruzzi e piazzando la sfera all'angolino basso del secondo palo.

TABELLINO

PESCARA-JUVENTUS 5-1

MARCATORI: 2' Ravanelli (J), 32' Allegri su rigore (P), 50' Borgonovo (P), 59' autogol di Carrera (J), 86' Martorella (P), 90' Palladini (P)

PESCARA: Marchioro; Alfieri, Sivebaek, Dunga, Dicara; Nobile, De Juliis, Palladini; Borgonovo, Allegri (87' Massara), Compagno (83' Martorella); All. Zucchini

JUVENTUS: Peruzzi; Carrera, M. Marocchi (54' Dal Canto), Galia, Kohler, Julio Cesar, Di Canio (69' De Marchi), A. Conte; Ravanelli, Baggio, Moeller; All. Trapattoni

AMMONITI

ESPULSI: Moeller (J)

ARBITRO: Quartuccio della sezione di Torre Annunziata