Exit Poll amministrative, Costantini: "Le forchette lasciano aperte entrambe le possibilità"

Arriva anche il commento del candidato sindaco di centrosinistra, Carlo Costantini, dopo le prime proiezioni relative alle elezioni amministrative. Ecco le sue parole: “Gli Exit Poll ci consegnano un risultato per il quale la partita è ancora ampiamente aperta. Qualsiasi commento non può che essere rinviato. L’obiettivo dichiarato del centrodestra era di vincere al primo turno. Il nostro obiettivo era di evitare che questa eventualità si determinasse”.

Poi l'ex parlamentare aggiunge: “Ballano le forchette che lasciano aperte entrambe le possibilità. Di conseguenza non possiamo che aspettare lo spoglio. Ringrazio le tante persone che sono impegnate nei seggi, augurando loro buon lavoro, e ringrazio tutti i cittadini che si sono recati alle urne”. Intanto domani, in occasione delle operazioni di spoglio, il comitato elettorale di Costantini, in corso Vittorio Emanuele II 83, sarà aperto a partire dalle ore 13:30.