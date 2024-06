Buone notizie per il motorismo storico, RIVS riconosciuto dalla Regione

Il settore del motorismo storico è in fermento: finalmente qualcosa si muove. "Nel nostro settore alcune Regioni", afferma il presidente del RIVS, Rossano Nicoletto, "si stanno giustamente muovendo nella direzione del pluralismo". La Regione Abruzzo, unitamente alle Regioni Valle d'Aosta e Lombardia, ha riconosciuto il RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici. Tutto ciò è avvenuto attraverso l'art. 32 L.R. n. 46 del 25/10/2023, che estende l'agevolazione del 50% del bollo riservata ai proprietari di veicoli 20/29 anni anche ai soci RIVS. "Ricordiamo infatti" aggiunge Nicoletto, "che in Abruzzo le auto e le moto che hanno superato i 20 anni pagano solo il 50% del bollo se certificate dal Registro RIVS".



"Per tale legge regionale", sottolinea il presidente del RIVS, “che ha permesso il raggiungimento di questo storico risultato, ringraziamo il presidente, Marco Marsilio, la giunta e il consiglio regionale, che hanno accolto così le richieste di moltissimi club affiliati RIVS presenti nella Regione. Questa decisione ha finalmente favorito gli appassionati abruzzesi dando loro un'ulteriore alternativa ai soliti 5 registri riconosciuti dal Comma 4 art. 60 del Codice della Strada e, in particolare, al classico monopolio di fatto che tutti conosciamo”.

"Stiamo parlando", conclude Nicoletto, "dell'ente nazionale che annovera tra i propri soci il 90% degli utenti che usufruiscono di tali agevolazioni. Crediamo che finalmente siano maturi i tempi per far sì che, dopo 40 anni di 'monopolio', il Ministero dei Trasporti vada nella direzione di garantire un maggior pluralismo nel settore del motorismo storico anche a livello nazionale, così com'è accaduto nella Regione Abruzzo".



Nicoletto spera di poter presentare presto il progetto 'Disabili aiutano Disabili' anche in Regione Abruzzo, com'è avvenuto nei mesi scorsi in Regione Lombardia. "Ho avuto il piacere di conoscere Angelo Colombo e la sua forza nel portare avanti questo ambizioso obiettivo" ha affermato Nicoletto. "Non farò mancare il mio supporto, e quello dei club abruzzesi, affinché anche la Regione Abruzzo, così come molte altre, dia rilievo a questa meritevole iniziativa".

Angelo Colombo ha ringraziato Nicoletto e il presidente Marsilio con queste parole: "Il sogno che spero di veder realizzato a breve, anche grazie al RIVS, è quello di partecipare alla Mille Miglia per portare un messaggio di speranza alle persone che sono nelle mie stesse condizioni e che, grazie all'aiuto di tanti amici, hanno potuto raggiungere una certa autonomia di movimento. Nel frattempo" conclude Colombo "sarò presente ufficialmente a Novara, martedì 11 giugno p.v., al passaggio della prima tappa della Mille Miglia 2024. Coprirò un breve tratto di percorso, nella speranza che sia il preludio ad una vera e propria partecipazione alla Mille Miglia del 2025".

Ora gli appassionati di motorismo storico abruzzese sanno che possono contare sul RIVS per ottenere l'agevolazione fiscale relativa al bollo delle loro auto e moto di 20 ai 29 anni. Per contattare il RIVS: presidenza@rivs.it – WhatsApp 348/5676328.