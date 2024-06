Comunali: D'Alfonso, "Con il ballottaggio ci sarà una nuova città"

"Se si fa il secondo turno, ci sarà sicuramente una nuova Pescara. Con certezza. Una nuova Pescara che non c'entra nulla con quella vista negli ultimi, lunghissimi, cinque anni. I primi exit poll dicono che il ballottaggio è possibile, non ci resta che aspettare domani". Così il deputato dem di Pescara Luciano D'Alfonso, ex presidente della Giunta regionale d'Abruzzo ed ex sindaco di Pescara, commentando il primo exit poll relativo alle elezioni amministrative nel capoluogo adriatico.

In caso di ballottaggio si parla di un possibile apparentamento Costantini-Fusilli, in quanto Pettinari, come più volte da lui dichiarato, sarebbe automaticamente “fuori dai giochi” per sua stessa volontà, avendo ribadito di non voler stringere alcuna alleanza.