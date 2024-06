Renato Curi Angolana Juniores, titolo tricolore sfiorato

Impresa sfiorata dalla Renato Curi Angolana che ha perso a Firenze, con il punteggio di 2-1 allo Stadio “Gino Bozzi“, la finalissima per il titolo nazionale Juniores Under 19 2023/2024 conquistato dai toscani della Lastrigiana.

Un sogno accarezzato a lungo quello dello scudetto di categoria, un sogno che gli angolani di mister Marco Giampietro avevano quasi tramutato in realtà – si legge in una nota della LND Abruzzo -. Bellissima la finale contro la forte Lastrigiana, prima controllata dagli abruzzesi, subito in vantaggio con la rete realizzata da Palucci, e poi risolta dai toscani, capaci di ribaltare il punteggio con i gol messi a segno da Mandorlini e Tomeo e reggere agli assalti degli abruzzesi a caccia della parità.

Grande presenza di pubblico al “Gino Bozzi” di Firenze, con i presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo e Toscana, Concezio Memmo e Paolo Mangini, il vicepresidente Figc, Daniele Ortolano, ed il consigliere regionale Mauro Bassi ad ammirare due bellissime squadre, entrambe meritevoli e ben organizzate.