Comunali: Masci confermato sindaco di Pescara

Il sindaco uscente di Pescara Carlo Masci del centrodestra è stato rieletto al primo turno. L'andamento positivo era stato evidente sin dalla chiusura delle urne, con il 51,2% nella prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai. Seguiva Carlo Costantini del centrosinistra al 33,1%. Domenico Pettinari, candidato civico, era al 13,9% e Gianluca Fusilli, candidato degli Stati Uniti d'Europa, era all'1,8%. I dati erano relativi alla copertura dell'8% del campione alle 14:54.

Nella seconda proiezione per le comunali di Pescara del Consorzio Opinio per la Rai, Carlo Masci era al 51,4%, mentre il candidato di centrosinistra Costantini era al 33,2%. Seguivano sempre Domenico Pettinari (13,7%) e Gianluca Fusilli (1,7%). Il campione era del 16%. Nella terza proiezione per le comunali di Pescara del Consorzio Opinio per Rai, Masci era salito al 52%, con il candidato di centrosinistra Costantini al 32,8%. La copertura del campione era, in questo caso, del 25%.

Risultati positivi anche dalla quarta proiezione, con il sindaco uscente di Pescara che era al 51,4%, seguito da Costantini al 33,2%. Domenico Pettinari, candidato civico, era sceso al 13,6% e Gianluca Fusilli, candidato degli Stati Uniti d'Europa, era all'1,8%. Dati relativi alla copertura del 57% del campione alle ore 18:21.

E ora è tempo di festeggiare. Martedì 11 giugno alle ore 12, nella sala consiliare del Comune di Pescara, Masci terrà una conferenza stampa parlando per la prima volta da sindaco rieletto. Con lui, oltre ai rappresentanti della coalizione di centrodestra, sarà presente anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.