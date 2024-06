Comunali, Fusilli si lecca le ferite: "Ho perso oltre le aspettative"

"Abbiamo e ho perso oltre le aspettative. Complimenti a Carlo Masci, torno al mio lavoro, sempre con Pescara nel cuore". Con queste poche parole il candidato sindaco Gianluca Fusilli commenta il non esaltante risultato conseguito alle elezioni comunali 2024 con la sua lista “Fusilli Sindaco - Stati Uniti d'Europa”.

Fusilli, ex parlamentare del Partito Democratico, non è rientrato in consiglio comunale e, attraverso questa breve dichiarazione rilasciata a mezzo social, fa capire che la sua esperienza politica è da ritenersi già conclusa: pertanto, tornerà a fare l'assicuratore e il ristoratore.