Ferrovia Pescara-Roma, D'Alfonso sulla Variante plus: "Consegue il consenso della popolazione"

“La Variante plus è stata abbandonata come un figlio illegittimo prima ancora che si facesse l’istruttoria. RFI ha mostrato interesse per questa alternativa, chi invece l’ha ignorata è Italferr, e sarebbe giusto capirne il motivo. La Variante plus corrisponde a un bisogno reale di ferroviarizzazione di qualità e consegue il consenso della popolazione locale”.

Così il parlamentare del Pd Luciano D'Alfonso (foto) a proposito della ferrovia Pescara-Roma. Ieri l'ex governatore ha anche presentato al riguardo un'interrogazione.