Il Pescara di Silvio Baldini si prepara a Palena

Primi giorni di preparazione per il Pescara 2024/2025 affidato alla guida tecnica del nuovo allenatore Silvio Baldini.

Il ritiro precampionato dei biancazzurri si svolge in questi giorni in terra d’Abruzzo, a Palena.

Non sono mancate le novità, nelle ultime settimane, per il Delfino. Oltre all’allenatore c’è anche un nuovo direttore sportivo, Pasquale Foggia, che ha preso il posto del dimissionario Daniele Delli Carri.

Per la squadra da formare in vista del prossimo Campionato di Serie C le indicazioni della società del presidente Daniele Sebastiani sono quelle di allestire un organico all’interno del quale possano ben miscelarsi elementi di esperienza e giovani di prospettiva provando a dare concretezza alle ambizioni di una piazza ‘scottata’ dalle ultime stagioni non troppo confortanti e dello stesso nuovo tecnico che ha parlato apertamente di Pescara come “posto magico” e di sogno “Serie B“.

Foto: Pescara Calcio