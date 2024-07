Insieme per Pescara incalza la giunta sulla sicurezza: interrogazione in consiglio comunale

L'associazione "Insieme per Pescara", nata con l'obiettivo di collaborare con le istituzioni per il bene della città, chiede con forza un impegno concreto da parte della giunta comunale sul tema della sicurezza. Raccogliendo le numerose istanze dei cittadini preoccupati per l'aumento di fenomeni di criminalità e microcriminalità, Insieme per Pescara ha deciso di presentare, tramite il gruppo di opposizione in consiglio comunale di cui fa parte Domenico Pettinari, un'interrogazione ufficiale per sollecitare un'azione tempestiva e incisiva da parte dell'amministrazione.

A tale fine, Insieme per Pescara ha deciso di convocare un'assemblea pubblica-conferenza stampa per sabato 27 luglio alle ore 10:30 in piazza Santa Caterina per presentare nel dettaglio l'interrogazione e per sollecitare un impegno concreto da parte dell'amministrazione comunale. L'incontro sarà aperto ai cittadini, ai media e a tutti coloro che desiderano contribuire al dibattito sulla sicurezza a Pescara. Insieme per Pescara si batte, sin dalla sua nascita, per una città più sicura e vivibile.