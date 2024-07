Silent Reading Party, a Francavilla al Mare il piacere della lettura si condivide

Si chiamano Silent Reading Party e sono la tendenza dell'estate: esperienze di condivisione della lettura dal vivo, in silenzio e insieme, per riscoprire un piacere antico eppure più che mai attuale. Sono nati negli Stati Uniti ma hanno rapidamente preso piede anche in Europa e, di recente in Italia, dove gruppi di persone armate di libri si riuniscono per leggere in silenzio in sempre più città dello Stivale. A Francavilla al Mare il primo esperimento in questo senso è stato organizzato dal gruppo di lettura Spazio Lib(e)ro, coordinato da Assunta Grazioso.

L'appuntamento è stato fissato per la serata di martedì 23 luglio, nella suggestiva cornice del giardino del Museo Navale di Torre Ciarrapico, nel paese alto. E il 1° Silent Reading Party della cittadina costiera si è dimostrato un autentico successo, a riprova di quanto l'esigenza di lettura e condivisione sia forte nel territorio. Sono state più di cinquanta le persone intervenute, ciascuna pronta ad affrontare la sfida di disconnettersi dalla tecnologia per un paio d'ore e immergersi completamente tra le pagine dei libri.

Poche ma fondamentali le regole dettate dall'organizzatore: silenziare i telefoni e depositarli all'ingresso, per rendere ancora più immersiva l'esperienza, portare con sé un libro da leggere o da condividere, lasciandolo su un tavolo a disposizione di chi volesse leggerlo (per poi recuperarlo a fine serata), mettersi comodi e godersi l'esperienza.

La lettura silenziosa si è protratta per circa un'ora, al termine della quale chi volesse ha potuto condividere impressioni e riflessioni su quanto appena letto.

La serata si è conclusa con un "brindisi letterario" offerto dal gruppo di lettura e, visto il successo, sarà solo la prima di una lunga serie. I prossimi appuntamenti, fanno sapere dall'organizzazione, saranno annunciati per tempo, sperando di coinvolgere ancora più lettori.