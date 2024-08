Morto Antonio Centi, Masci: “Ha creduto nel turismo e nella valorizzazione delle tradizioni locali”

"Apprendo con grande dispiacere della scomparsa di Antonio Centi, personaggio di spicco della nostra regione che ha attraversato per molti e molti anni, da protagonista, la vita dell'Abruzzo, emergendo a livello politico-amministrativo e distinguendosi anche per le sue doti personali. È stato senza dubbio un punto di riferimento per gli amministratori pubblici dell'intera regione, anche come presidente dell'Anci, ha creduto nel turismo e nella valorizzazione delle tradizioni locali come carta vincente per questa terra, e conservo un ricordo positivo della sua persona e delle sue grandi capacità di interfacciarsi con chiunque: era garbato, disponibile, sempre pronto al confronto, un galantuomo d'altri tempi, un vero signore. Alla sua famiglia, a tutti coloro che gli erano vicini, porgo le condoglianze a nome della città di Pescara".

Così in una nota il sindaco di Pescara Carlo Masci sulla scomparsa dell'ex sindaco dell'Aquila ed ex presidente dell'Anci, Antonio Centi, che ci ha lasciato all'età di 80 anni.