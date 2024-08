Cristian Caprarese Trio in concerto a Montesilvano

Continua l'estate montesilvanese. Ecco gli appuntamenti della serata odierna: in largo Venezuela alle ore 21.30 Cristian Caprarese Trio - musica jazz internazionale. Sul palco, l'artista sarà accompagnato da Daniele Fratini e Giacomo Parone.

Il teatro del mare, invece, ospita alle ore 22 “The ballads of John and Paul” - tributo ai Beatles targato “Terzacorsia”. Infine in via Marinelli ci saranno “Le serate di Villa Verrocchio” – Marco e Marilena Family Show: karaoke, mascotte e animazione. Tutti gli eventi sono rigorosamente a ingresso gratuito.