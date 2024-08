Partito a Manoppello il campo scuola di Protezione civile

Parola d’ordine: condivisione. Attraverso un percorso didattico di una settimana, articolato in esercitazioni pratiche, lezioni teoriche e visite sul territorio, 36 ragazzi tra gli 11 e 13 anni, avranno l’opportunità di avvicinarsi al Sistema di protezione civile e al mondo del volontariato, approfondendone professionalità e competenze. È iniziato domenica 18 agosto a Manoppello il Campo Scuola di Protezione Civile, uno dei tre attivati per l’estate 2024 in Abruzzo, promosso dall’Associazione Nazionale Alpini.

Ad accogliere il gruppo di giovanissimi, alla presenza di tanti delegati abruzzesi, sono stati il presidente regionale dell’A.N.A. Pietro D’Alfonso, il Coordinatore regionale sezione Abruzzi Antonio Iezzi e l’assessore comunale alla Protezione civile Roberto Cavallo che hanno dato il benvenuto ai 36 ragazzi, esponendo il programma settimanale e indicando regole del campo.

Sono tante le esperienze nelle quali i giovanissimi saranno impegnati: dalla visita a Caramanico Terme al Reparto tutela della biodiversità dei Carabinieri Forestali, a quella alla Questura di Pescara, passando per il Reparto Volo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco fino alla visita alla Caserma Pasquali 9° Reggimento Alpini Vicenza dell’Aquila e alla sala operativa regionale di Protezione Civile. A completare il programma delle attività, giochi didattici su piani d’emergenza comunali e sul sistema nazionale di protezione civile e nozioni di primo soccorso a cura dell’Avis di Pescara.

“Il campo estivo di Manoppello diventato ormai un appuntamento atteso e particolarmente frequentato dai ragazzi dell’intero territorio – ha spiegato il coordinatore regionale dell’ANA sezione Abruzzi Antonio Iezzi – è un’occasione unica di condivisione e conoscenza per i ragazzi che vi prendono parte ma anche per i tanti volontari impegnati nelle diverse attività in programma ogni giorno. Quello di Manoppello è uno dei tre Campi Scuola organizzati dall’associazione Alpini in Regione e tra i 13 tredici svolti o in fase di svolgimento in Italia nel corso dell’estate 2024”.

“Siamo sempre orgogliosi, come Amministrazione, di collaborare con gli Alpini, presenti a Manoppello con un nutrito ed attivo gruppo di Protezione Civile; anche per questo ogni anno apriamo le porte dell’istituto di via Santa Vittoria per ospitare tanti bambini e ragazzi che partecipano numerosi alle attività proposte – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile comunale Roberto Cavallo – Fra l’altro quest’anno si è tenuto, nelle scorse settimane, sempre a Manoppello, il primo mini campo scuola di protezione civile per bambini dagli 8 agli 11 anni, un’ opportunità unica per i nostri ragazzi che, per tre giorni, hanno conosciuto il complesso ed interessante mondo di Protezione civile, parlando tutela ambientale, rispetto del territorio, attenzione al sociale. Grazie quindi all’Associazione Alpini e alle famiglie per la fiducia e buon campo ai ragazzi!”. Il Campus estivo di Protezione civile si concluderà sabato 24 agosto.