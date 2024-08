Sospiri in Commissione Cultura per presentare il sesto Festival Dannunziano

“D’Annunzio non è semplicemente l’artista dei motti, il soldato dell’impresa di Fiume o lo scrittore, ma è molto di più: è una delle figure culturali e letterarie più importanti del nostro Paese, riconosciuto come tale in tutta Italia, e che finalmente anche in Abruzzo ha riconquistato il ruolo di rilievo che gli spettava, anche grazie al nostro Festival. Che quest’anno celebra la figura del Vate accanto a una serie di Centenari: quello della morte della Duse, della morte di Puccini, del Circolo Canottieri e della Coppa Acerbo, attraverso momenti di approfondimento, ma anche attraverso la voce di giovani artisti di rilevanza nazionale, come Coez e Frah Quintale, che devono attualizzare il messaggio dannunziano ai nostri tempi”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, oggi intervenuto in Commissione comunale Cultura, presieduta da Maria Rita Paoni Saccone, per presentare la sesta edizione del Festival dannunziano, in programma da sabato 31 agosto all’8 settembre con la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale.

“Come sempre vivremo un Festival sui generis – ha detto Sospiri – poliedrico esattamente come d’Annunzio, che approfondirà aspetti umani del Vate, così come gli aspetti storici, culturali, con ogni forma artistica, la pittura, il dibattito politico, la storia, il teatro, il cinema, la musica, lo sport con i Campionati Italiani di Vela in doppio, lo Scudetto Cup, e il Trofeo dannunziano di boxe. L’apertura il 31 agosto sarà destinato a un annuncio epocale, ovvero l’acquisizione del Fondo Paglieri che permetterà l’Istituzione della Prima Biblioteca dannunziana d’Abruzzo. Paglieri sono i proprietari del marchio di profumi, come Felce Azzurra, e la sua collezione è stata valutata per 2 milioni di euro. Alla morte del fondatore, il Ministero dei Beni Culturali ha apposto un vincolo alla sua collezione per impedirne la vendita all’estero, e la Regione Abruzzo e il Vittoriale hanno acquisito l’intera collezione che comprende edizioni uniche, e la Regione Abruzzo, a sua volta, donerà la collezione al Comune di Pescara che dovrà decidere dove collocare la nostra quota parte, 15mila volumi per 150 metri quadrati di scaffalatura, e dovrà essere una sede idonea e raggiungibile. Il Festival segna poi una collaborazione importante con il Dipartimento di Architettura dell’Università d’Annunzio, uno dei nostri partner in un evento che vede anche la presenza di sponsor privati che hanno partecipato a un bando. Tre le location degli eventi, l’Aurum, lo Stadio del Mare e piazza della Rinascita e tutti gli appuntamenti saranno gratuiti. La domenica mattina, primo settembre, presenteremo al pubblico l’esposizione per otto giorni dell’opera di Depero ‘Il Libro Bullonato’ che sarà visibile nel Museo Paparella-Treccia”.

E non è tutto: “Altro dettaglio – ha proseguito Sospiri – il Festival è studiato su misura sulla figura di d’Annunzio, con produzioni originali non replicabili altrove o, seppure riproponibili, comunque dopo il nostro Festival, come lo spettacolo di Sylos Labini ‘Gli inimitabili’, ispirato alle figure di d’Annunzio, Mazzini e Marinetti che, dopo Pescara, verrà riproposto al Senato della Repubblica. O anche il concerto di Coez e Frah Quintale, esclusiva per l’Abruzzo. Con Federico Palmaroli, il 2 settembre, non avremo solo le celebri Frasi di Osho, ma presenteremo la serie che ha realizzato per Netflix con Giordano Bruno Guerri su ‘Fiume’. E quest’anno a parlare di d’Annunzio avremo intellettuali e giornalisti di rilevanza internazionale, come Cacciari, Porro, Capezzone, Marzullo, Corsini e Cabona. Proietteremo il film ‘Maciste’, il primo sceneggiato da d’Annunzio, riproporremo la Notte dei Musei, con i Musei cittadini aperti fino alle 24, e il Tramezzino Letterario che vedrà la partecipazione degli chef stellati della Regione, ciascuno a proporre un piatto su un trabocco, e l’Associazione Italiana Sommelier, che ha realizzato uno spumante chiamato ‘Trabocco’. Ma gli ospiti saranno tantissimi, Anna Foglietta, Giulia Mazzoni, Luca Ward e Dj Asco protagonisti della Simphony of Caos, Anna Falchi che sarà presente alle premiazioni dello Scudetto Cup, la Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Fanfara dei Bersaglieri, Stefano De Martino. Ora abbiamo un nuovo obiettivo per la settima edizione del Festival – ha già annunciato il Presidente Sospiri – aprire a settembre il cantiere per restituire alla città il Teatro d’Annunzio, opera alla quale la Regione Abruzzo darà il proprio contributo, e poi riqualificare la Stele dannunziana”.