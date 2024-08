Gran finale con Cammariere per il Montesilvano Wave Music Fest [FOTO]

Ieri sera gran finale per il Montesilvano Wave Music Fest al teatro del mare con la poesia e il tocco elegante di Sergio Cammariere. Grazie alle sue sonorità raffinate e intense, il cantautore calabrese ha incantato un pubblico numeroso e appassionato, regalando tante emozioni. Dopo “Tutto quello che un uomo”, uno dei suoi brani più famosi e toccanti, il sindaco De Martinis ha consegnato all'artista, insieme all'assessore Corinna Sandias, un quadro realizzato dall'associazione "Mani che lavorano" ispirato proprio alla canzone.

“Un piccolo gesto per ringraziare Sergio Cammariere della sua meravigliosa performance e per celebrare una serata indimenticabile”, scrive oggi il primo cittadino sui social. “Un ringraziamento speciale va a Pino Ruggieri, direttore artistico del festival, per la sua professionalità e la sua capacità di coinvolgere artisti di grande talento, e a Roberto Pasquali, presidente dell'associazione ASI Terzo Settore Abruzzo, per aver arricchito il festival con i suoi importanti temi sulla pace e sulla solidarietà”.

Poi De Martinis aggiunge: “Di concerto con l’amministrazione, il Montesilvano Wave Music Fest è stato un successo straordinario. Sono davvero orgoglioso di questo evento che ha valorizzato la nostra città e ha portato gioia e cultura a tanti cittadini e turisti. Guardiamo già al futuro con entusiasmo: stiamo già lavorando per organizzare una seconda edizione del “Montesilvano Wave Music Fest” ancora più ricca e coinvolgente”.

FOTO DI GIADA E ROBERTO DI BLASIO