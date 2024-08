La denuncia di Di Pillo: "Disagi per l’utenza a causa della trascuratezza di Tua"

“Continuano le lamentele dei cittadini pescaresi, e di tutta l’area metropolitana, che chiedono un trasporto pubblico locale alla portata di tutti. Numerosi i disagi costretti a subire dall’utenza a causa della trascuratezza di Tua. Siamo nel 2024 e viviamo in un'epoca smart, fatta di app e connessioni internet ma cosa ne è di quella parte di utenza che non ha la possibilità di stare al passo con i tempi? Come possono, ad esempio, gli anziani, riuscire agevolmente ad usufruire del servizio di trasporto pubblico locale? Fascia, questa, che maggiormente usufruisce del suddetto servizio”. Così il capogruppo della lista “Pettinari Sindaco”, Massimiliano Di Pillo (foto), e la coordinatrice dell’area Montesilvano Città San Angelo del movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo”, Ilenia Di Martino.

“Da anni - aggiungono - esponiamo l’importanza della presenza degli orari alle fermate; da anni chiediamo perché, nonostante siano installati, i display a led non siano funzionanti; da anni riferiamo di persone che restano costantemente a piedi a causa della disinformazione rispetto alle deviazioni (siano esse per lavori, per concerti o per le partite di calcio); da anni spieghiamo la necessità di informazioni sullo spostamento/soppressione delle fermate. Come può un’azienda come Tua ignorare le richieste dei cittadini che usufruiscono del servizio da loro offerto? Ricordiamo che il trasporto pubblico locale è un servizio la cui centralità è l’utente, ma la realtà è ben diversa. Da poco ci sono stati gli aumenti tariffari su tutto il territorio abruzzese ma niente è stato fatto per agevolare i cittadini ad usufruire del servizio pubblico”.