Pignoli in visita al Centro Recupero Tartarughe Marine [FOTO]

L’assessore alla Tutela del Mondo Animale Massimiliano Pignoli si è recato in visita al Centro Recupero Tartarughe Marine, che si trova attualmente a Pescara Colli in via Di Sotto, su invito del responsabile Vincenzo Olivieri: “Ho potuto constatare con mano l’eccellenza di questo centro e il gran lavoro che si porta avanti per la cura e il recupero di tartarughe e cetacei in genere per conto del Comune di Pescara”, riferisce Pignoli.

“Abbiamo visitato una delle eccellenze della nostra città dove si lavora al recupero dei cetacei che spesso, malati o spaesati, spiaggiano sui nostri lidi. In questo centro diretto mirabilmente dal dottor Vincenzo Olivieri, operano una ventina di volontari, tutti veterinari, biologi marini e personale specializzato, che portano avanti un lavoro eccezionale e meritorio. Tra le 15 e le 18 tartarughe vengono ospitate normalmente nel Centro che in un anno cura quaranta, cinquanta esemplari. Solo chi ha amore per gli animali può farlo così come lo fanno i ragazzi del Centro di Pescara”.

Pignoli poi sottolinea “come il Centro Recupero Tartarughe, in quanto Onlus, pur percependo contributi pubblici, non può avere utili. Ogni anno sono migliaia gli studenti di scuole non solo abruzzesi, ma anche molisani, che si recano a visitare quella che ripeto è una eccellenza non solo pescarese e che meriterebbe anche maggiore attenzione per il lavoro meritorio che porta avanti. Presto il Centro - ha concluso l’assessore Pignoli - verrà spostato nell’area adiacente il mercato ittico nei pressi del lungofiume nord dove potrà avere una collocazione idonea al suo compito”. Per le visite si può chiamare il numero di telefono 345-5849801. Gli orari di visita sono: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.