Incontro tra lâ€™assessore Magnacca e i vertici di TUA

"L'attività di logistica fornita dalla Sangritana è parte integrante dello sviluppo economico, da cui non si può prescindere, ed è elemento dal forte impatto strategico per le aziende per il nostro territorio". Ad affermarlo l'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca in merito agli ammortizzatori sociali attivati per il personale della Sangritana Spa.

"Prendiamo atto della necessità di far ricorso alla cassa integrazione. Siamo vicini alle famiglie – aggiunge Magnacca – sono la nostra prima e più importante preoccupazione. Siamo altrettanto consapevoli che la logistica intermodale sia un elemento di forte competitività e per la quale dobbiamo continuare a impegnarci per potenziarne l'utilizzo da parte delle aziende abruzzesi".

L'impegno della Regione per un effettivo rilancio di Sangritana è stato espresso dall'assessore Magnacca nel corso dell'incontro avuto, presso la sede dell'assessorato, con il presidente di Tua, Gabriele De Angelis e il direttore di Sangrinata, Maxmilian Di Pasquale. "La Regione Abruzzo è consapevole dell'importanza di tutto questo e farà ogni passo necessario per preservare il valore di Sangritana sia in termini di know-how che di maestranze. Siamo sicuri che in questo momento di gravi e complessivi cambiamenti economici ci sia necessità della nostra vicinanza fattiva nei confronti della Sangritana e del suo ruolo fondamentale. Faremo la nostra parte – conclude l'assessore Magnacca –affinché nessun lavoratore possa sentirsi abbandonato soprattutto nella consapevolezza del suo valore inestimabile quale strumento di competitività e non come elemento economico per l'abbattimento dei costi di trasformazione delle aziende".