World Skate Games 2024: in Abruzzo decine di gare e migliaia di atleti

L'Abruzzo protagonista assoluto ai World Skate Games 2024, che vedrà stasera la rassegna inaugurale e a seguire le gare fino al 22 settembre. L'edizione italiana si impone come la rassegna iridata più grande della storia dello sport con 160 titoli mondiali da assegnare e che prevede la presenza di oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni da oltre 100 Paesi. Decine di migliaia di fan da ogni parte del globo arriveranno in Italia per seguire 12 sport e 600 competizioni, con una copertura di più di 100 broadcasting tv e media.

"All'interno della grande tradizione dello sport nella nostra regione, che come giunta regionale abbiamo voluto avviare sin dal nostro insediamento, non poteva mancare questo importante appuntamento. Una manifestazione giovane che attrae migliaia di giovani. Eventi sportivi che anche in occasione delle recenti Olimpiadi hanno bissato i record di fans sui social media, dove lo skateboarding è stato lo sport in assoluto più seguito. Una vetrina per far conoscere al mondo intero le bellezze del nostro territorio", ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Sarà l'assessore regionale con delega allo Sport, Mario Quaglieri a presenziare stasera all'inaugurazione dei Giochi, insieme agli organizzatori, al ministro Abodi e ai vertici del Coni. Annunciata una suggestiva parata di bandiere e uno show di luci unico nel suo genere. La nutrita squadra azzurra, con il nostro portabandiera Lorenzo Guslandi (inline freestyle), parte con i favori del pronostico per la conquista del medagliere finale. Italia prima nell'edizione di Barcellona 2019 e seconda in quella di Buenos Aires 2022.

L'Abruzzo protagonista in assoluto con il maggior numero di location dedicate agli eventi sportivi. A Roccaraso ci sarà l'Inline hockey; a Montesilvano il Pattinaggio corsa su pista e Roller derby; a Pescara i 100 metri, pattinaggio corsa; a Sulmona il Pattinaggio corsa su strada; a Chieti l'Inline slalom; a Tortoreto l'Inline downhill e lo Skateboarding downhill. Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare ospiteranno la Roller Marathon Pattinaggio Corsa, 42 chilometri sui pattini che offriranno ai telespettatori una bellissima cartolina dell'Abruzzo. Oltre alle gare tanti gli appuntamenti a corollario per far divertire le tante persone che affolleranno i centri abruzzesi.