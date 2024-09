Già chiuso l'impianto sportivo di via Dalla Chiesa, Giampietro presenta interrogazione

É rimasto aperto giusto il tempo della campagna elettorale, ed ora è chiuso e abbandonato, l’impianto sportivo per pump-track di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a due passi dal rione Zanni, destinato alle attività in bicicletta e su skate, inaugurato sotto elezioni dal sindaco Masci e dalla sua giunta è chiuso quasi subito. Lo denuncia il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Piero Giampietro, che annuncia la presentazione di un'interrogazione.

“L’impianto sportivo è stato inaugurato in piena campagna elettorale con una cerimonia in grande stile perché, secondo quanto dichiararono il sindaco e gli assessori della sua giunta, quello era il simbolo dell’attenzione del centrodestra alla socialità ed allo sport dei quartieri periferici - ricorda Giampietro - attenzione che evidentemente è durata giusto il tempo della campagna elettorale perché l’impianto non solo è stato subito chiuso, ma ora è abbandonato, pieno di erbacce e rifiuti, l’area é inaccessibile per gli sportivi e gli altri cittadini, e sui cartelli non c’è traccia di una data. Con l’interrogazione chiederò di sapere i motivi che hanno spinto la giunta a chiudere l’impianto, se sia stato inaugurato senza che fosse completato o per quale ragione non si vedono ruspe, operai, manutentori e tutto sia stato chiuso e abbandonato dopo aver illuso i cittadini del quartiere”.