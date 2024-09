Caserma Vdf, Testa: "SerietÃ  e concretezza continuano a contraddistinguere l'azione del governo Meloni"

"Lo avevo annunciato prima dello scorso Ferragosto e, puntualmente e nei tempi previsti, è avvenuta la stipula dell'atto di vendita che permette di realizzare importanti investimenti per la messa in sicurezza e riqualificazione della caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco. Serietà e concretezza continuano a contraddistinguere l'azione del governo Meloni che attraverso l'operato dei suoi ministeri non smentisce mai l'attenzione alle esigenze dell'Abruzzo. Nello specifico, l'immobile di viale Pindaro attendeva da troppi anni di essere sottoposto ad importanti interventi e oggi abbiamo la certezza di una struttura che diventerà più sicura, moderna e funzionale. Un ringraziamento particolare va anche al comandante dei vigili del fuoco, Luca Verna, per la proficua attività di coordinamento svolta con il Ministero".

È quanto afferma il deputato pescarese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa.