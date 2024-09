Pd: "La nuova giunta Masci sta insegnando come non bisogna gestire un evento"

“Il caos nel quale è piombata Pescara, con migliaia di persone intrappolate nelle proprie case a causa del traffico non gestito, dimostra che la nuova giunta Masci sta insegnando come non bisogna gestire un evento bello e importante come i World Skate Games 2024”. Lo affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti.

“Difficilmente in questi ultimi decenni i pescaresi hanno dovuto subire tanta approssimazione nella gestione della mobilità straordinaria per un evento annunciato da tempo e che dovrebbe avere solo risvolti positivi sul territorio - sottolineano i consiglieri del Pd - mentre da questa mattina migliaia di persone sono vittime di disagi dovuti a blocchi stradali per la manifestazione e senza alternative per la viabilità a causa della mala gestione dal Palazzo di città. Pescara deve essere la città degli eventi, deve scegliere un modello organizzativo di convivenza con manifestazioni di livello nazionale e internazionale: non può essere lasciata nel caos di queste ore per manifesta incapacità della giunta”.