Ascensore rotto in Strada Cavallaro, Pignoli replica a Pettinari: "Allarme infondato"

“Il consigliere comunale Domenico Pettinari arriva sempre secondo. E soprattutto lancia allarmi ingiustificati che hanno il solo scopo di creare malcontento tra i cittadini, spargendo odio a destra e a manca. Lo ha fatto per l'ennesima volta tramite la stampa, dando però informazioni errate. Mi corre l'obbligo, visto che Pettinari non si informa negli uffici dell'assessorato e neppure attraverso i cittadini, spiegargli dettagliatamente come stanno le cose in strada Cavallaro, nell'edificio dove si è rotto un ascensore. Gli inquilini di cui parla Pettinari, cioè quelli che potrebbero avere bisogno di un supporto da parte dell'amministrazione e che secondo lui sarebbero addirittura ‘segregati’ sono due: uno dei due non ha alcun problema ad entrare ed uscire in autonomia mentre la seconda persona è stata informata che a sua disposizione c'è un servizio già attivo, per farla entrare ed uscire in base alle sue necessità e c'è anche chi può farle arrivare a casa la spesa e i farmaci. Nessuna vergogna, nessuna dimenticanza e nessuna sciatteria”.

Con queste parole l'assessore Massimiliano Pignoli (foto) replica al consigliere comunale di minoranza Domenico Pettinari a proposito della querella sull'ascensore rotto in un edificio di Strada Cavallaro.