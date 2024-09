Manoppello, Ciacci: “Strade pericolose e inaccessibili a disabili e anziani”

"L'amministrazione comunale di Manoppello inaugura in pompa magna la nuova strada provinciale che collega Santa Maria d'Arabona allo scalo, che poi nuova non è dato che risale al secolo scorso (la fece progettare negli anni '60 il barone Giacomo Zambra e ha avuto poi una lunga gestazione), ma dimentica totalmente le esigenze dei cittadini, in particolare di quelli con disabilità e degli anziani. La dimostrazione è la condizione in cui versano le vie più trafficate della città, pericolose e inaccessibili a chi ha una mobilità ridotta. Strade, nel 2024, ancora piene di barriere architettoniche. Su questa gravissima problematica, chiediamo interventi immediati". Così il segretario cittadino della Lega, Daniele Ciacci.

"Voglio inoltre portare all'attenzione - aggiunge - due situazioni a dir poco incresciose, che testimoniano lo scarso interesse verso la cittadinanza e i più deboli da parte dell'attuale amministrazione. La prima riguarda la mancata attivazione dei parcheggi rosa per la tutela delle donne incinte e delle mamme con bambini fino ai 2 anni di età. A Manoppello continuano, infatti, a non esserci nonostante sia stata approvata in Consiglio comunale, oltre due anni fa, per la precisione il 29 giugno 2022, una mozione presentata dalla minoranza e sottoscritta dal consigliere della Lega, Lucio Di Bartolomeo, che prevedeva proprio la creazione di aree di sosta rosa. Ma ad oggi, ancora nulla".

E poi un “altro fatto su cui intervenire con urgenza” è la “condizione di degrado in cui si trovano gli attraversamenti pedonali, alcuni ridotti male e sbiaditi, altri non adatti ad essere percorsi dai disabili. E, quindi, pericolosissimi. La città deve essere vivibile per tutti, non solo per alcuni. Abbiamo dovuto aspettare 40 anni per vedere ultimata la strada provinciale per Santa Maria d'Arabona, non vorremmo attendere ora altri 40 anni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e i parcheggi rosa. Il periodo estivo dei festeggiamenti ormai è finito, il coordinamento Lega di Manoppello chiede al sindaco e alla sua giunta di affrontare subito le tante difficoltà che ci sono e ridare un minimo di dignità alla città”, conclude Ciacci.