Calcio a 5: la Polizia Locale di Montesilvano a Barletta per la Coppa Italia 2024

Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale Città di Montesilvano, classificatasi al terzo posto al Campionato Italiano di calcio a 5 riservato alla categoria, sarà una delle squadre candidate per l'assegnazione della “Coppa Italia 2024”. Il trofeo, giunto alla dodicesima edizione, si disputerà al “Pala Borgia” di Barletta, dal 29 settembre al 3 ottobre ed è organizzato dall'Associazione Sportiva Polizie Locali d'Italia.

Parteciperanno al trofeo nazionale, le prime otto squadre in ordine di classifica dell' ultimo campionato: Castellammare di Stabia, Torino, Montesilvano, Torre del Greco, Venezia, Barletta, Pesaro e Trieste. Nel girone “A” si affronteranno i gruppi sportivi di Castellammare di Stabia, Venezia, Pesaro e Trieste mentre nel girone “B” il Gruppo Sportivo Montesilvano affronterà Barletta, Torre del Greco e Torino. Le prime due classificate dei gironi si contenderanno l'ambito trofeo della Coppa Italia 2024, nella finale che si disputerà mercoledì 2 ottobre.

I quattordici convocati del team abruzzese a disposizione dell'allenatore Roberto Marzoli sono: Piscione Alessandro (P), Del Romano Mattia (P), Di Nucci Matteo, Costantini Roberto, Ciccarelli Pasquale, Torti Pierpaolo, Alonzo Antonio, Di Flauro Daniele, Di Fiore Paolo (VK), Speranza Marco (K), Marini Mario, Passaro Simone, Cesaroni Corrado, Blasioli Luca. Lo staff composto da dottor Lezzerini Luigi, massaggiatore Scurti Giorgio, preparatore prof. Remigio Gianni, gli accompagnatori Castorani Giancarlo, Di Ridolfi Luca e Trave Dino.

Il comando di Polizia Locale di Montesilvano e il suo gruppo sportivo, promotori dal 1999 di iniziative sociali, in questi venticinque anni ha sostenuto 40 associazioni benefiche no-profit collaborando con Caritas, reparti ospedalieri e case famiglia, devolvendo in fondi e derrate alimentari un valore di circa 90.000,00 euro. Nel mese di ottobre sarà donato al reparto UOC Neonatologia di Pescara una centrifuga completa per ematocrito per capillari grazie ai fondi raccolti dall'evento “Solidarietà e Sport”.

Inoltre sarà data continuità ad una collaborazione con l'Associazione “Progetto Noemi Onlus” dell’infaticabile fondatore e presidente Andrea Sciarretta, al quale va tutta la nostra stima e ammirazione per la sua campagna di sensibilizzazione sulla SMA, una malattia genetica rara, Atrofia Muscolare Spinale. Gli atleti abruzzesi indosseranno, prima dell'inizio di ogni gara, una maglia con l'acronimo SMA “SENZA MAI ARRENDERSI”.