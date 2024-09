Lavori di E-distribuzione in centro, Zaira Zamparelli tranquillizza i commercianti

“Mi sento di tranquillizzare i commercianti del centro che nelle ultime ore hanno espresso preoccupazione per il via libera dato dal Comune ai lavori di E-distribuzione. È indispensabile chiarire che per i tecnici comunali è impossibile, e dico impossibile, negare lo svolgimento di lavori di questo tipo, peraltro finalizzati all'estensione e al potenziamento della rete, così come non si possono bloccare altri lavori nel momento in cui ne viene fatta richiesta al Comune”.

Così l'assessore al commercio Zaira Zamparelli replica alle proteste odierne degli esercenti, aggiungendo che “le strade interessate all'ordinanza contestata non saranno chiuse tutte in contemporanea e per l'intero periodo coperto dall'ordinanza ma saranno chiuse alle auto in successione, cioè solo nel momento in cui saranno effettuati i lavori sulle singole strade. Interventi di questo genere, lo sa bene la categoria, sono spesso sollecitati dagli stessi commercianti che chiedono di aumentare la potenza di energia elettrica da fornire. In conclusione, ritengo sia importante proseguire il dialogo instaurato dopo il mio insediamento, finalizzato a rilanciare il commercio, e desidero ribadire la mia disponibilità a lavorare insieme in questa direzione”.