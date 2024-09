Assemblea Interregionale dei Balneari il 30 settembre nella Sala dei Marmi

Le organizzazioni SIB e FIBA, maggiormente rappresentative dei balneari italiani, comunicano che il 30 settembre alle ore 10:30 si terrà l'assemblea interregionale Abruzzo-Molise della categoria nella Sala dei Marmi del Palazzo della Provincia di Pescara. L'incontro, dal titolo "200 Anni di cura delle spiagge – I balneari contro il decreto che regala le concessioni alle mafie e alle multinazionali", sarà incentrato sul recente Decreto-legge n. 131, emanato dal Governo il 16 settembre 2024. Gli imprenditori del settore si dichiarano tutt'altro che rassegnati.

Durante l'assemblea, infatti, saranno pronti a tracciare le linee guida dello stato di agitazione della categoria, con l'obiettivo di difendere le loro attività. Interverranno Riccardo Padovano (foto), presidente del Sib Abruzzo, Antonio Capacchione, presidente del Sib Nazionale, parlamentari e sindaci dei comuni costieri, che apporteranno il loro contributo alla discussione. L'assemblea rappresenterà un'importante occasione per discutere sul futuro delle concessioni balneari italiane e sull'impatto del nuovo decreto, percepito dalla categoria come una minaccia per la tutela delle imprese balneari italiane a favore delle multinazionali.