Santangelo: "Dobbiamo mettere in atto strategie efficaci contro la violenza di genere"

"I fatti di cronaca ai quali assistiamo, in cui donne anche giovanissime perdono la vita, ci obbligano a mettere in atto delle strategie davvero efficaci per contrastare la violenza di genere e a sostenere coloro che la subiscono. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Istanbul nel 2011, recepita dall'Italia con la legge 77 del 2013, la violenza sulle donne è riconosciuta come forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani ed è doveroso agire a protezione delle vittime".

Questa la dichiarazione di Roberto Santangelo, assessore regionale alle politiche sociali, in occasione dell’avviso pubblico dedicato al sostegno dei Centri anti-violenza e delle Case rifugio, scaduto il 30 settembre, con cui “la Regione Abruzzo intende offrire un supporto economico per garantire l'attività dei CAV e delle CR affinché nessuna donna vittima di violenza sia lasciata sola”.