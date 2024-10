Renzetti: “È emergenza droga, accendere un focus specifico sulla problematica”

“Se a Pescara c’è un traffico di cocaina tale che una sola famiglia Rom riesce a mettere a segno 300 cessioni al giorno, incassando ben 20mila euro a settimana, vuol dire che abbiamo non solo un problema di spaccio di droga, ma anche di abuso di sostanze stupefacenti. Che si trasforma in un problema di ordine pubblico e di sicurezza”. E' quanto ha detto, in una nota, il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, Roberto Renzetti, in riferimento agli ultimi episodi di cronaca registrati a Pescara.

“Da pubblico amministratore e da medico credo che sia necessario, anzi imprescindibile, accendere un focus specifico sulla problematica, riunendo attorno a un tavolo Forze dell’Ordine, Sanitari e responsabili del Centro per le Dipendenze della Asl di Pescara, per monitorare nel dettaglio la situazione, verificare i numeri del fenomeno, e quindi allargare il tavolo anche alle Istituzioni scolastiche per predisporre un’azione di contrasto coordinata che coinvolga tutte le Istituzioni”, aggiunge Renzetti.