Caccia ai cervi in Abruzzo, il Consiglio di Stato sospende la delibera regionale

La sezione sesta del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni Lav, Lndc Animal Protection e Wwf Italia contro l'abbattimento di 469 esemplari di cervo in Abruzzo. Le associazioni avevano impugnato l'ordinanza del Tar Abruzzo che, mercoledì scorso, aveva dato il via libera all'abbattimento.

Il presidente della sezione, Carmine Volpe, si è espresso con un provvedimento urgente e ha sospeso la delibera della Giunta regionale d'Abruzzo, fissando l'udienza in camera di consiglio per il 7 novembre. L'inizio della caccia, fissato per oggi 14 ottobre, era comunque slittato per questioni burocratiche.