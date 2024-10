G7, Tajani: "Grazie Pescara, cittÃ  all'altezza della situazione"

"È stata una scelta azzeccata, Pescara è andata al di là delle aspettative. Grazie al sindaco, grazie alla città. Abbiamo raggiunto risultati straordinari, a partire dalla presenza nella stessa sala di israeliani, palestinesi e libanesi. Pescara è stata più che all'altezza della situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della cerimonia per scoprire, in piazza Italia, la targa ricordo davanti all'olivo piantato in occasione del G7 Sviluppo che si chiude oggi nel capoluogo adriatico.

"La Città di Pescara, nell'accogliere il G7 sullo sviluppo e la Conferenza internazionale umanitaria per il Medio Oriente - si legge sulla targa - si fa portatrice di un messaggio di pace, amore e speranza. Questo albero di ulivo, simbolo universale della convivenza tra i popoli, germoglia e cresce sul terreno sempre fertile della solidarietà".

"Grazie per aver portato a Pescara questa iniziativa che ci riempie di orgoglio e ci fa pensare che ci sia sempre speranza per la pace", ha detto il sindaco Carlo Masci a Tajani durante la cerimonia. Subito dopo il ministro si è spostato nella sala consiliare del Comune, dove è ora in corso l'assemblea dei sindaci della provincia di Pescara.