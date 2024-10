Audizione al ministero della cultura per Pescara Capitale dell’Arte Contemporanea

E’ convocata per oggi, 25 ottobre, a Roma l’audizione ufficiale del Comune di Pescara al Ministero della Cultura per l’assegnazione del ruolo di Capitale dell’Arte Contemporanea 2026. “Una competizione che vede protagoniste 5 città, tra le quali il capoluogo adriatico che, con il sostegno pieno della Regione Abruzzo, avrà l’occasione di presentare il progetto candidato e giunto tra quelli finalisti, un momento di grande importanza per un territorio che ha i numeri per tale riconoscimento, che giungerebbe all’indomani di una splendida sessione del G7 in cui abbiamo avuto l’occasione di dimostrare la perfetta efficienza della macchina organizzativa pubblica. Attendiamo ora il verdetto finale che arriverà a fine mese”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

“Pescara ha già raggiunto un primo traguardo rientrando tra le 5 finaliste per il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 - ha ricordato Sospiri - a conferma della bontà e dell’opportunità delle politiche culturali portate avanti negli ultimi cinque anni da Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara. L’aver favorito e incentivato l’apertura di tre nuovi Musei di rilevanza internazionale in appena cinque anni, l’aver investito per la riapertura e riqualificazione di strutture come il Museo Cascella, l’aver promosso un Festival Internazionale come il dannunziano ci ha permesso di accendere riflettori significativi e qualificati sul fermento di una città che merita quel titolo e l’attenzione del Paese. Ora manca veramente l’ultimo miglio”.