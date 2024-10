Ken La Fen: esce "Sorella luna", il nuovo singolo della band abruzzese

Dopo "Tempesta e tuoni" i Ken La Fen tornano in radio da oggi (25 ottobre) con il nuovo singolo "Sorella Luna", un brano ermetico, una sorta di dialogo intimo con gli elementi dell'universo che ci circonda, partendo dalla Luna e dal Sole. Musicalmente, "Sorella Luna" si compone come un canto orizzontale con suoni aperti e avvolgenti. La sofferenza e frustrazione trasmesse dal brano si stemperano in una melodia che diventa un inno alla condizione conflittuale della natura umana: fallace, imperfetta e, proprio per questo, autentica e sincera.

«La canzone esplora il tema dell'accettazione delle proprie inclinazioni e dell'istinto primordiale che ci guida, spesso più potente di qualsiasi logica. Attraverso la metafora della notte, squarciata dalla pallida luce lunare, invitiamo l'ascoltatore a riflettere sulla natura stessa dell'uomo: fragile e vulnerabile, ma anche capace di una forza misteriosa e insospettata...», spiegano i Ken La Fen.

Ken La Fen si definisce capostipite del Trash Emozionale: cantautorato improvvisato miscelato a sonorità elettroniche ed elementi folkloristici. I testi personali e universali toccano tematiche sempre diverse, talvolta improbabili e spesso legate al mondo della provincia e dell'ambiente farindolese nello specifico.

Ballate introspettive e autoanalitiche per esorcizzare i limiti del contesto provinciale in cui vivono. Lucida follia e sfumature da boyband. Un pop demenziale, conscio e profondo. Atteggiamento ironico e caustico che trasforma i live in momenti di umana condivisione. Caratterizzato da un'estetica Camp, si propone di esplorare mondi e simbolismi iperbolici e kitsch.