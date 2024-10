Morto Vincenzo Marinelli, presidente del Pescara negli anni '80

Lutto nel mondo calcistico abruzzese e non solo. È morto, all'età di 88 anni, l'imprenditore Vincenzo Marinelli, presidente del Pescara Calcio negli anni '80 e per tanti anni dirigente accompagnatore della nazionale under 21 di calcio con cui ha vinto numerosi trofei.

Attualmente era presidente onorario del Delfino. Marinelli e' stato dirigente del sodalizio biancazzurro in stagioni che hanno fatto la storia del calcio pescarese. Le esequie si terranno domani, 25 ottobre, nel capoluogo adriatico.