Tajani scrive a Masci dopo il G7: "Pescara eccellenza italiana"

"È stato un vero privilegio accogliere le Autorità di Governo, le Delegazioni Estere, le Autorità locali e tutti i partecipanti a Pescara, eccellenza italiana che ha conquistato tutti gli ospiti stranieri per la qualità dell'accoglienza e l'efficienza dimostrata nell'organizzazione di questo evento, oltremodo complesso per l'alto livello delle delegazioni e per la moltitudine di iniziative collaterali organizzate". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una lettera inviata al sindaco di Pescara, Carlo Masci, a proposito del G7 Sviluppo che si è chiuso ieri nel capoluogo adriatico.

"Mi permetta di esaltare anche il calore dei suoi concittadini, che mi ha particolarmente colpito in momenti quali la passeggiata per le vie del centro di Pescara o il concerto al Teatro Massimo - scrive ancora Tajani - Un calore che ha creato quell'atmosfera inclusiva e ospitale che ha fatto la differenza e ha contribuito in modo significativo al successo straordinario di questa ministeriale. Desidero estendere i miei più sinceri ringraziamenti ai cittadini pescaresi per la pazienza e la calorosa accoglienza. Vorrei inoltre ringraziare l'amministrazione e il personale del Comune e della Polizia locale che, con grande professionalità, hanno contribuito all'ottima riuscita dell'evento".

"Abbiamo raggiunto dei risultati politici importanti e intendiamo continuare in questa direzione per mantenere vivo lo spirito di Pescara", dice infine il ministro, che esprime il suo "più sincero apprezzamento e ringraziamento per l'eccezionale coordinamento e gestione di tutti i delicatissimi aspetti organizzativi garantiti dal Comune e per le attività di preparazione ed esecuzione relative alla riunione ministeriale G7 dedicata allo Sviluppo".