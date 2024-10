Gianni Melilla compie 70 anni: "Lontano da impegni politici e istituzionali"

"Oggi sono 70 anni. Sono in pensione, lontano da impegni politici e istituzionali che hanno “occupato” la mia vita in modo prevalente. Gli ideali che mi hanno positivamente condizionato li condivido ancora, anche se è scomparso il “sacro furore” che li ha animati per decenni e li vedo in una luce diversa: i colori dominanti non sono più il bianco e nero, la riflessione prevale sulla passione".

Così sui social l'ex parlamentare Gianni Melilla, che oggi compie 70 anni. “La mia vita ora si svolge serenamente su altri canali. Ma l’impegno altruista, oggi più sociale che politico, continua ad ispirarmi in forma naturalmente diversa. Grazie per gli auguri. L’amicizia è il cibo più importante”, aggiunge Melilla.