I giovani di Forza Italia dall’Abruzzo in Sicilia per l’evento “Al Centro del Mediterraneo”

Una delegazione Forza Italia Giovani Abruzzo ha preso parte all’evento nazionale: “Al centro del Mediterraneo”, svoltosi a Palermo – Santa Flavia il 26 e 27 ottobre, con i principali esponenti del partito fondato da Silvio Berlusconi. La delegazione di Forza Italia Giovani abruzzese era formata da Maria Laura Diano, vicecoordinatrice Chieti, e Christian De Lellis, FI Giovani Pescara; ad accompagnarli l’onorevole Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia.

“Tanti sono stati i temi trattati – riferisce il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, Luca Conti – dalla pace in Medio oriente, citando varie volte gli ottimi risultati ottenuti nel G7 che si è tenuto a Pescara e presieduto dal ministro e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, passando per l’economia, la salute, la transizione ecologica, infrastrutture e la lotta alla mafia con Rita dalla Chiesa, parlamentare di Forza Italia, e Caterina Chinnici, europarlamentare di Forza Italia.

Si è parlato anche della proposta di Forza Italia sulla cittadinanza italiana, lo Ius Italiae: Tajani ha sottolineato l’importanza di credere in una legge che guardi verso una società che cambia. Inoltre il vice Primo Ministro Tajani ha chiuso la due giorni sottolineando il grande impegno di Forza Italia per fare crescere la propria squadra”. La delegazione ha concluso la due giorni recandosi nel “Giardino della Memoria” a Capaci per rendere omaggio a Giovanni Falcone e ai membri della sua scorta rimasti uccisi nell’attentato del 1992.