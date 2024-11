Nuove sedi dell'Arma dei carabinieri, Masci: “Sinergia istituzionale per accelerare progetti e lavori”

Il Comune di Pescara raccoglie l'invito del Prefetto Flavio Ferdani a portare avanti un'azione sinergica per garantire nuove sedi adeguate ai carabinieri, sul territorio cittadino, sia per quanto riguarda il Comando Provinciale e la Stazione di Pescara Scalo, che troveranno spazio in via Rigopiano, annessi agli alloggi dei militari dell'Arma, sia per la Compagnia di Pescara e la Stazione di Pescara Principale, che invece saranno collocate nel polo logistico di Villa del fuoco. Su questo fronte il sindaco Carlo Masci ha già garantito il proprio impegno al prefetto, che ringrazia per l'attenzione su questo tema.

"Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi durante una riunione in Prefettura", spiega Masci, garantendo l'impegno del Comune affinché si raggiungano rapidamente gli obiettivi stabiliti. "L'incontro ha fatto emergere una volontà forte dei vertici dell'Arma, dell'Agenzia del Demanio e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, affinché si riprendano i lavori e si completino i locali destinati al Comando provinciale dell'Arma in via Rigopiano. Inoltre, sulla scia dell'abbattimento del Ferro di Cavallo e sui lavori ancora in corso a Villa del fuoco promossi dal Comune, ho sottolineato la assoluta necessità di dar vita a un presidio operativo nel quartiere: quella, voglio sottolinearlo con forza, è una porzione di città sulla quale tutte le istituzioni e le forze dell'ordine hanno concentrato una enorme attenzione, e bisogna continuare su questa scia, sempre e coralmente. Dopo l'abbattimento del Ferro di cavallo, che era stato trasformato nel fortino della malavita e che sarà sostituito da alloggi destinati anche alle famiglie delle forze dell'ordine, abbiamo altri obiettivi da perseguire in quella zona (ricordo, tra l'altro, che ci sono lavori in corso nel parco di via Lago di Capestrano, nella nuova piazza di via Lago di Borgiano e quelli quasi terminati negli impianti sportivi) per cui è assolutamente positiva la volontà unanime che ho registrato in Prefettura, tra i partecipanti al tavolo, e la grande disponibilità di attuare il piano messo a punto per collocare lì la Compagnia territoriale. Da parte mia, chiederò il massimo della premura, da parte del Ministero, per accelerare l'iter e percorrere rapidamente l'ultimo miglio per approvare il nuovo progetto esecutivo e far partire i lavori".