È il giorno del derby al PalaAngeli tra il Nuovo Basket Aquilano e il Pescara

Dopo la convincente vittoria di domenica scorsa con il Mondragone Caserta ancora un turno casalingo per il Nuovo Basket Aquilano che, per la settima giornata del campionato di Serie B Interregionale, ospiterà il Pescara Basket oggi, 3 novembre, alle ore 18 al PalaAngeli. Per i biancoblù di coach Barilla l’occasione di continuare la risalita verso la parte sinistra della classifica, obiettivo che i ragazzi cercheranno di raggiungere prima possibile, recuperando alcuni passi falsi nelle gare iniziali che al momento li lasciano fuori dalle prime sei che saranno ammesse al girone playoff.

Un derby contro una formazione molto giovane, ma insidiosa per tutti, reduce tra l’altro dall’importante successo interno sul Ferentino Basket, il primo della stagione, che ha sbloccato i biancazzurri e che sicuramente li proietterà verso la gara odierna con uno spirito ancora più combattivo. È previsto il tutto esaurito al PalaAngeli. Queste le parole del presidente aquilano Roberto Nardecchia: