Parco nord, Acerbo (Prc): Finalmente si avviano esproprio delle aree e sistemazione"

“Oggi il Consiglio comunale di Pescara ha approvato la delibera relativa alla realizzazione del Parco nord sui 58.000 mq delle aree verdi sulla strada parco tra le Piscine Le Naiadi e la caserma della Forestale. Ringrazio il sindaco Carlo Masci per aver ricordato oggi in consiglio che si tratta di una proposta per la quale mi sono battuto per decenni. Nel 1998 cominciai la lotta per la destinazione a verde pubblico di quelle aree su cui il PRG prevedeva di realizzare palazzine. La lunga lotta si concluse con una prima vittoria quando noi di Rifondazione Comunista come condizione per l'accordo che consentì di vincere le elezioni comunali al centrosinistra ponemmo di fare una variante del PRG che vincolasse a verde pubblico quelle e altre aree strategiche della città”.

Così il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, ex consigliere comunale di Pescara, che aggiunge: "Approvata la variante delle invarianti non sono finiti i tentativi trasversali di proporre accordi di programma e scambi con i costruttori per riportare in quella sede il cemento. Tante volte abbiamo dovuto organizzare proteste e conferenze stampa per denunciare operazioni che avrebbero pregiudicato un'area così di pregio. Ora finalmente siamo arrivati in dirittura di arrivo e ringrazio maggioranza e opposizione per aver deciso di procedere alla realizzazione del parco. Non conosco il progetto nel dettaglio ma mi fa piacere che sia previsto anche uno skate park perché sono stato forse il primo a proporre che si realizzasse una struttura simile più di venti anni fa ormai. Speriamo ora che qualche "imprevisto" non faccia perdere il finanziamento".