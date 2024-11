Masci: "Pescara diventa sempre più bella e sostenibile"

“Pescara diventa sempre più bella e sostenibile. La nostra visione e il nostro lavoro in termini di sostenibilità vengono sempre più certificati dalle classifiche nazionali, con la conquista per Pescara di posizioni notevolmente più in alto rispetto al passato”. Così il sindaco Carlo Masci sui suoi canali social.

“Stiamo compiendo un lavoro non facile, in una città con un territorio contenuto, densamente abitato e pieno di costruzioni”, aggiunge. "Occorrono tempo e impegno costante, soprattutto abbiamo bisogno di una cultura della sostenibilità che coinvolga tutta la nostra comunità, ma passo dopo passo ci stiamo riuscendo, stiamo trasformando Pescara in un esempio concreto di città green. Grazie a chi crede in questo cambiamento e lo sostiene con passione".