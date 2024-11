Riscontri positivi per la passeggiata per il decoro e la pulizia a Fontanelle [FOTO]

Riscontri positivi per la passeggiata per il decoro e la pulizia organizzata da ‘Insieme per Pescara’ e svoltasi ieri mattina a Fontanelle, con “l'effetto concreto di aver lasciato luoghi della comunità un po' meglio di come li abbiamo trovati”, scrive l'associazione. “Grazie ai cittadini che hanno risposto con entusiasmo - aggiunge ‘Insieme per Pescara’ - Sono stati momenti preziosi di aggregazione che hanno fatto risvegliare in molti il senso di comunità e la voglia di partecipare”.

Inoltre, fanno sapere dall'associazione, “sono stati gettati semi per prossime iniziative (davvero entusiasmanti) su cui vi aggiorneremo appena ne avremo definito i contorni”. Infine ‘Insieme per Pescara’ anticipa che è prevista una nuova iniziativa per il pomeriggio di domenica 17 novembre, ma al momento non vengono forniti ulteriori dettagli al riguardo.