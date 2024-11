Uccisione dell'orsa Amarena, Regione Abruzzo parte civile

La Regione Abruzzo sarà parte civile nel processo per l'uccisione dell'orsa Amarena. Lo ha deciso il presidente Marco Marsilio. La giunta ha infatti deliberato di costituirsi parte civile nel procedimento penale al Tribunale Penale di Avezzano nei confronti dell'uomo accusato dell'uccisione del plantigrado, "per il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla Regione con l'uccisione a colpi di pistola dell'orsa Amarena".

"Il presidente, sin dai giorni immediatamente successivi all'ingiustificabile episodio di violenza, aveva condannato quanto accaduto e si era detto pronto a costituire la Regione parte civile a tutela dell'immagine e dell'onorabilità dell'Abruzzo e degli abruzzesi", ricordano dalla Regione. Decisione diventata ufficiale dopo la delibera di oggi.