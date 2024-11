In Provincia la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del 'Premio Medicina Italia'

“È stato un onore per la Provincia di Pescara aver ospitato, ancora una volta, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del 'Premio Medicina Italia'. Questa iniziativa, giunta ieri alla sua nona edizione, rappresenta un momento fondamentale per celebrare l'eccellenza della ricerca medica italiana e per riconoscere il valore di professionisti che dedicano la loro vita al benessere dei pazienti. Professionisti della sanità che rappresentano un autentico orgoglio per il nostro paese”. Così il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis.

Premiati il responsabile delle malattie dismetaboliche dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma, il professor Carlo Dionisi Vici, l'ordinaria di Oncologia e direttrice del laboratorio di Genetica Oncologica all'Università Politecnica delle Marche, professoressa Rossana Berardi, e l'ordinaria di Anatomia Patologica, specializzata in cardiologia e patologie associate del Policlinico San Matteo di Pavia, professoressa Maria Eloisa Arbustini. Il Premio alla Carriera è stato attribuito al professor Antonio Raffaele Cotroneo, punto fermo per anni della radiologia interventistica italiana.

“Tutti i premiati - aggiunge De Martinis - sono un esempio luminoso di competenza, dedizione e passione per la medicina. Un plauso e un ringraziamento alla Mutua Abruzzese Salute della BCC di Cappelle sul Tavo e all'Agenzia Promozione Spettacoli, organizzatori dell'evento, al comitato scientifico che anche quest'anno ha scelto assolute eccellenze del panorama medico nazionale e al giornalista Paolo Castignani che ha magistralmente orchestrato la mattinata. Certo che il 'Premio Medicina Italia' continuerà a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per il mondo della ricerca medica italiana, saremo sempre pronti ad accoglierlo nella sede provinciale”.