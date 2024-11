Pignoli sul nuovo canile a Spoltore: “Nessun rischio per il finanziamento”

“L’amministrazione comunale non è mai stata con le mani in mano per ciò che riguarda la tutela del mondo animale e la realizzazione del nuovo canile resta un punto fermo del programma”. L’assessore Massimiliano Pignoli interviene per rispondere alle riflessioni del consigliere comunale del M5S Paolo Sola e per chiarire alcuni aspetti che, evidentemente, non sono chiari allo stesso Sola.

“Per quanto riguarda il finanziamento del nuovo canile, a seguito di un colloquio telefonico avvenuto tra il sindaco Carlo Masci e Marco Zottola, Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero degli Affari Interni e Territoriali, ha rassicurato il Sindaco riguardo il finanziamento concesso per il nuovo canile”, prosegue l'assessore.

"Come ci è stato spiegato dal Dirigente ministeriale, per poter continuare a disporre del finanziamento, è necessario che il canile si realizzi nel Comune indicato al momento della concessione del finanziamento, e così sarà, per cui eviterei, al posto di Sola, di lanciare allarmi infondati senza prima aver verificato tutto in maniera puntale direttamente alla fonte, cioè negli uffici del ministero, come ci siamo preoccupati di fare noi. Ricordo a Sola che mi sono insediato tre mesi fa e dopo tre mesi alla guida dell'assessorato – prosegue Pignoli – siamo vicini all’acquisizione del terreno, di proprietà della Provincia di Pescara, e guardiamo con ottimismo al progetto del nuovo canile, a cui teniamo molto. Non credo che dai banchi del centrosinistra si possa dire la stessa cosa, anzi nessuna amministrazione di centrosinistra è mai stata capace neppure di ipotizzarlo, un nuovo canile".

Poi Pignoli conclude: “Come ho già spiegato nella commissione comunale che mi ha convocato ieri, la Provincia si è attivata per la vendita del terreno indicato. Nel contempo, gli uffici del settore Patrimonio del Comune stanno individuando il tecnico per il frazionamento del terreno e, successivamente, si procederà all’acquisto dello stesso, per un valore di circa 45mila euro: una somma che non sarà spesa invano, checché ne pensi Sola, ma sarà un ulteriore passo per la realizzazione del canile, che vorrei far diventare un'oasi per gli animali di affezione. L’avvio dei lavori dovrebbe avvenire fra qualche mese, con la condivisione preliminare di tutte le associazioni animaliste regolarmente registrate nei nostri uffici”.